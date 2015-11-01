مدير بـ”تنشيط السياحة”: حادث الطائرة تسبب في تأجيل حملة ترويج السياحة المصرية بروسيا

أكّد محمود عبدالوهاب، مدير عام بهيئة تنشيط السياحة، أنّ السائح الروسي مهم للغاية للسياحة المصرية، لأنّ أكبر نسبة سياحة وافدة إلي مصر تأتي من روسيا، قائلا:” السائح الروسي رقم واحد بالنسبة لنا”.

وأضاف عبدالوهاب، خلال لقاءٍ له ببرنامج “السوق” المُذاع على قناة “الغد” العربي الإخبارية، الإعلامي حسن فودة، أنّ حادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء لن يؤثر على السياحة المصرية في حال تأكّد وقوع الحادث جراء عطل فني بالطائرة.

وأشار عبدالوهاب إلى أنّ الحملة التي كان المفترض اطلاقها ترويجاً للسياحة المصرية بروسيا تم تأجيلها نظراً للحادث، موضحاً أنه سيتم اطلاق الحملة في القريب في روسيا وأوروبا أيضًا.