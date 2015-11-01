بالفيديو - سيسيه يثير الرعب بسقوط قوي مع الشرطة أمام حرس الحدود

أثار عبد الله سيسيه مهاجم اتحاد الشرطة البوركيني الرعب خلال مباراة فريقه أمام حرس الحدود، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

سيسيه التحم مع لاعب الحرس في الدقيقة الـ 12 من اللقاء وسقط على رأسه مغشيا عليه.

الجهاز الطبي نزل لأرض الملعب وعالج سيسيه، لكن لاعب المصري والزمالك السابق حينما وقفن سرعان ما وقع على الأرض مرة أخرى، ليثير مخاوف جميع من في الملعب لتعرضه لإصابة خطيرة.

ونٌقل سيسيه سريعا بعربية الإسعاف للمستشفى، في انتظار إجراء الفحوصات الطبية عليه.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء، بتقدم حرس الحدود بهدف مقابل لا شيء.