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تعرف على احتياطي الأهلي ضد بتروجيت والثنائي المستبعد

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تعرف على احتياطي الأهلي ضد بتروجيت والثنائي المستبعد تعرف على احتياطي الأهلي ضد بتروجيت والثنائي المستبعد

استبعد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للنادي الأهلي كلا من حسين السيد وأحمد الشيخ من قائمة الأهلي لمواجهة بتروجيت.

الأهلي يواجه بتروجيت في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وأعلن بيسيرو عن تشكيل الفريق الذي يشهد وجود صالح جمعة كأساسي لأول مرة مع الأهلي مع غياب حسام عاشور للإصابة. (طالع التفاصيل)

وخرج الوافد الجديد أحمد الشيخ من قائمة الفريق. كما اكتفى بيسيرو بوجود العائد من الإصابة صبري رحيل فقط كظهير أيسر واستبعد حسين السيد.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كلا من: مسعد عوض – سعد سمير – محمد هاني – رمضان صبحي – أحمد عبد الظاهر – عماد متعب – عمرو جمال.

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