مباشر – بتروجيت 0-0 الأهلي .. خطورة حمراء

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بتروجيت والأهلي في الدوري المصري.

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ويقود أحمد حسن المواجهة الثانية له ضد الأهلي بعد الخسارة في لقاء الكأس.

بعد قليل انطلاق المباراة

_____________أحداث اللقاء______________

30) الأهلي يلجأ للتسديدات من الخارج عن طريق صالح جمعة والسعيد لفك التكتل الدفاعي للفريق البترولي.

20) ركلة حرة لتروجيت نفذها بيكلي مقوسة داخل منطقة جزاء الأحمر، شتتها حجازي في اتجاه محمد طارق الذي سدد الكرة لكنت مرت فوق المرمى.

15) هجمة للأهلي من الجبهة اليمنى وصلت الكرة لعبد الله السعيد داخل منطقة الجزاء، راوغ لاعب بتروجيت ثم سدد الكرة لكن الكرة ارتطمت في قدم المدافع وانقذ مرماه من فرصة هدف أول.

13) المباراة منحصرة في منتصف الملعب، الأهلي يعتمد على التمريرات القصيرة لكن تكتل لاعبي بتروجيت تفسد الهجمة في الأخير، ولاعبي بتروجيت تعتمد على الهجمات المرتدة لكن دفاع الأهلي صلد حتى الأن.

- انطلاق الشوط الاول