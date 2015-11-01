الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا مغبراً وغائماً جزئياً على بعض المناطق خاصة الغربية والجزر والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة قد تنشط أحيانا، مثيرة للغبار على بعض المناطق وتزداد الرطوبة النسبية في ســاعات الليل والصباح الباكر على المناطق الساحلية.

الرياح .. جنوبية شرقية - شمالية شرقية /20 - 30 كم/ساعة بوجه عام تصل 40 كم/ساعة أحيانا فوق البحر والمناطق المكشوفة.

البحر .. متوسط .. بارتفاع من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب الساحل ومن ثلاثة إلى خمسة أقدام بالعمق .. يبلغ أعلى مد عند الساعة الرابعة و 32 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة العاشرة وتسع دقائق صباحا وفي تمام الساعة الحادية عشرة و40 دقيقة مساء.

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 34 23 70 20 .

> دبي 34 24 70 20 .

> الشارقة 34 22 70 25.

> عجمان 34 21 70 25.

> أم القيوين 34 20 70 20 .

> رأس الخيمة 34 19 70 25 .

> الفجيرة 31 24 80 40.

> العين 33 22 60 15 .

> ليوا 34 20 70 15 .

> الرويس 32 23 60 20 .

> السلع 34 24 60 20.

> دلما 32 26 75 35 .

> طنب الصغرى 31 25 80 35 .

> طنب الكبرى 31 25 80 35 .

> أبوموسى 31 25 80 35.