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حبس المتهمة بقتل زوجها وإخفاء جثته أسفل سرير حجرة النوم بإمبابة

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حبس المتهمة بقتل زوجها وإخفاء جثته أسفل سرير حجرة النوم بإمبابة حبس المتهمة بقتل زوجها وإخفاء جثته أسفل سرير حجرة النوم بإمبابة
أمرت نيابة شمال الجيزة برئاسة المستشار أحمد الحمزاوى رئيس النيابة، بحبس المتهمة بقتل زوجها ودفن جثته أسفل سرير المنزل بمنطقة إمبابة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان اللواء خالد شلبى نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى بلاغا بالعثور على جثة مدفونة أسفل سرير بمنطقة إمبابة، وبإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه مهندس تم قتله ودفن جثته أسفل سرير غرفة نومه ووضع كمية من الأسمنت لإخفاء الجثة.

توصلت التحريات التى أشرف عليها اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة للمباحث، إلى أن المجنى عليه كان بينه وبين زوجته خلافات ، وتطورت تلك الخلافات فى الآونة الأخيرة، بعدما تدخل أفراد أسرتيهما للصلح بينهما، وعجزوا عن إنهاء تلك الخلافات.

واكتشفت والدة الزوجة هدوءا بالشقة بالرغم من تواجد سيارة زوج ابنتها أمام العقار، فصعدت إلى الشقة ولم تعثر على ابنتها إلا أنها اكتشفت الجثة، وتوصلت التحريات الأولية إلى تورط الزوجة فى قتل زوجها وهروبها عقب ارتكاب الجريمة.

بإعداد الأكمنة، تمكن المقدم محمد أمين رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة من ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت أمام العقيد غيهاب شلبى مفتش مباحث شمال الجيزة بارتكاب الجريمة، حيث أكدت أنها طعنته بالسكين ثم دفنته أسفل السرير ووضعت كمية من الأسمنت على الجثة لإخفاء الجريمة .
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مصر 365

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