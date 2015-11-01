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سقوط موظف سابق بأحد البنوك استولى على أموال عملاء بواسطة بطاقات الائتمان

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سقوط موظف سابق بأحد البنوك استولى على أموال عملاء بواسطة بطاقات الائتمان سقوط موظف سابق بأحد البنوك استولى على أموال عملاء بواسطة بطاقات الائتمان
تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط شخص قام بالاحتيال والنصب على المواطنين واستيلاءه على بطاقاتهم الائتمانية وسحب مبالغ كبيرة منهما.

تلقى اللواء طارق الأعصر مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من مجموعة كبيرة من عملاء أحد البنوك الاستثمارية حائزى البطاقات الائتمانية بقيام أحد الأشخاص بالاحتيال عليهم وحصوله منهم على بطاقتهم الائتمانية بأساليب احتيالية بزعم كونه موظفا بالبنك واستخدامها فى صرف مبالغ مالية كبيرة من حساباتهم.

أسفرت تحريات العقيد شريف سارى مدير إدارة مكافحة الجرائم المصرفية المستحدثة أن وراء ذلك النشاط "أمير.ع.ن" 31 سنة عاطل ومقيم حدائق القبة القاهرة، حيث استغل سابقة عمله بإحدى شركات تسويق القروض والبطاقات الائتمانية بالبنك، والذى تم إنهاء خدمته لسوء سلوكه، وقام بانتحال صفة موظف بالبنك والاحتيال على العملاء.

وتمكن إبان عمله السابق من اختلاس البيانات الشخصية للعملاء واستولى منهم على بطاقاتهم الائتمانية بعد زعمه على خلاف الحقيقة قيام البنك بإلغاء تلك البطاقات لحدوث خطأ فى عملية الإصدار ووجوب تسليمها لمندوب البنك لاستصدار بطاقات أخرى واستخدام تلك البطاقات فى إجراء عمليات شراء لصالحه وتحميل قيمتها على حسابات البطاقات المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم خالد فوزى والرائد أحمد عبد البديع من ضبط المتهم بدائرة قسم الزيتون أثناء تقابله مع إحدى ضحاياه للحصول على بطاقته الائتمانية بذات الأسلوب وضبط بحوزته بطاقات ائتمانية خاصة بضحاياه والعديد من المطبوعات الخاصة بالبنك لاستخدامها فى إيهام ضحاياه بكونه يعمل بالبنك على خلاف الحقيقة وخطابات بمفردات مرتب بأسماء مختلفة منسوبة لإدارات تعليمية مختلفة.

كما تم ضبط عدد من الخطابات المنسوبة للعديد من البنوك تفيد إنهاء مديونية بعض العملاء، تحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

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مصر 365