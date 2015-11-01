بالصور..جمارك المطار تضبط صينيا حاول تهريب 500 هاتف محمول من قطر

تمكنت إدارة الجمارك بمطار القاهرة الدولى، اليوم، الأحد، من ضبط راكب صينى قادما من قطر حاول تهريب 500 هاتف محمول داخل حقائبه أخفاها بين طيات ملابسه بهدف بيعها بالأسواق والاستفادة من فارق الأسعار.

وأفاد مصدر بالمطار انه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب الطائرة القطرية القادمة من الدوحة اشتبه كلا من حسن عبد اللطيف وشريف صابر مأمورى الجمرك فى حقائب الراكب "ى .ش " وبتفتيشها أمام مدير الجمرك صبحى صابر عثر على المضبوطات مخبأة بين طيات الملابس داخل حقيبتين ، وبمواجهة الراكب اعترف بحوزته لها بهدف بيعها بالأسواق، تم تحريز الهواتف المضبوطة وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الراكب .



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