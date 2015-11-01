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بالصور..جمارك المطار تضبط صينيا حاول تهريب 500 هاتف محمول من قطر

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بالصور..جمارك المطار تضبط صينيا حاول تهريب 500 هاتف محمول من قطر بالصور..جمارك المطار تضبط صينيا حاول تهريب 500 هاتف محمول من قطر
تمكنت إدارة الجمارك بمطار القاهرة الدولى، اليوم، الأحد، من ضبط راكب صينى قادما من قطر حاول تهريب 500 هاتف محمول داخل حقائبه أخفاها بين طيات ملابسه بهدف بيعها بالأسواق والاستفادة من فارق الأسعار.

اليوم السابع -11 -2015

وأفاد مصدر بالمطار انه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب الطائرة القطرية القادمة من الدوحة اشتبه كلا من حسن عبد اللطيف وشريف صابر مأمورى الجمرك فى حقائب الراكب "ى .ش " وبتفتيشها أمام مدير الجمرك صبحى صابر عثر على المضبوطات مخبأة بين طيات الملابس داخل حقيبتين ، وبمواجهة الراكب اعترف بحوزته لها بهدف بيعها بالأسواق، تم تحريز الهواتف المضبوطة وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الراكب .

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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