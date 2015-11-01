نيابة بيلا تبدأ التحقيق فى مصرع الطالبة ندى داخل حرم جامعة كفر الشيخ

بدأت صباح اليوم نيابة بيلا التحقيقات فى مصرع ندى نصر عبد الله، الطالبة بالفرقة الأولى بكلية التربية النوعية فى كفر الشيخ، والتى صدمتها سيارة داخل الحرم الجامعى أمس.

وقال السيد محمود علي " مدرس من أهالي بيلا "أن والد الضحية عاد من لبنان حيث يعمل في شركة بناء هناك وذلك بعد علمه بمصرعها أمس

وأكد نصر عبد الله، والد الطالبة، أن نبأ وفاتها أصابه بصدمة ولا يتخيل أن تصدمها سيارة نقل داخل الحرم الجامعى، مشيرًا إلى أنه سيحرر محضرًا ويستشهد بعدد من زملائها والمسعف للوقوف على حقيقة الواقعة ومحاسبة المسئولين.

بدأت الواقعة عندما كانت ندى و3 من زملائها بالجامعة حيث مرت سيارة نقل بجوارهم وسيارة أخرى كانت تسير فى ملف بين كلية الآداب ومبنى إدارة الجامعة وصدمت بمؤخرتها ندى ما أدى لسقوطها على الأرض ونقلها للمستشفى.

وقال الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ، فى تصريحات صحفية، إن الطالبة كانت داخل الحرم الجامعى فى يوم إجازة كلية التربية النوعية وسيارات النقل ممنوع دخولها إلا بعد انتهاء اليوم الدراسى ومن بوابات جانبية وتواجدت أمس سيارتا نقل بسبب إجازة الكلية، مشيرًا إلى أنه سيتم صرف 25 ألف جنيه لأسرتها، وقال إن تقرير مفتش الصحة أكد أنها توفيت نتيجة نزيف بالصدر والبطن ولا توجد شبهة جنائية فى الحادث.

وأصدرت إدارة إسعاف كفر الشيخ بيانًا أكدت فيه أنه لا صحة لما تردد عن تأخر سيارة الإسعاف فى نقل الطالبة للمستشفى العام بكفر الشيخ.



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