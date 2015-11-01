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نجار يعثر على زوجته مقتولة داخل شقتها فى الصف بالجيزة

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نجار يعثر على زوجته مقتولة داخل شقتها فى الصف بالجيزة نجار يعثر على زوجته مقتولة داخل شقتها فى الصف بالجيزة
عثرت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الأحد، على جثة ربة منزل مقتولة داخل منزلها، وظهور كدمات وسحجات وآثار اعتداء عليها بدائرة قسم شرطة الصف.

كان اللواء مجدى عبد العال، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارًا من العميد محمود شوقى، مأمور قسم شرطة الصف، يفيد بمقتل ربة منزل داخل شقتها بعد أن اقتحم زوجها المنزل من العمارة المجاورة لمنزله، فوجد جثة الزوجة ملقاة على الأرض وبها عدة طعنات وآثار كدمات بمناطق مختلفة بالجسم.

وعلى الفور انتقل العميد عبد الحكيم سعد، مفتش القطاع، والمقدم محمد عبد الشكور، رئيس المباحث، إلى محل البلاغ، وبمناقشة زوج المجنى عليه، أكد أنه يعمل نجارًا ويعود للمنزل فى أوقات متأخرة وأنه طرق باب زوجته فلم ترد فاقتحم المنزل من شقة جاره ووجدها غارقة فى دمائها ويوجد آثار تعدٍ عليها.

وتكثف أجهزة الأمن جهودها للوصول إلى مرتكبى واقعة قتل ربة المنزل، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
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