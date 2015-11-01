الحماية المدنية تسيطر على حريق شقة سكنية بمنطقة اللبينى فى فيصل

نشب حريق بشقة سكنية بأحد العقارات بمنطقة اللبينى بشارع فيصل دون معرفة أسباب الحريق، وانتقلت 3 سيارات إطفاء تابعة للحماية المدنية بالجيزة، وتم إخماد النيران المشتعلة دون وقوع أى إصابات.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة تلقت بلاغا من غرفة النجدة باندلاع حريق بأحد العقارات السكنية بمنطقة اللبينى، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمنى لمحاصرة النيران فى كافة الاتجاهات، وتم إخماد الحريق.

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