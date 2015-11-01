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بالصور.. حبس المتهمين بخطف سمسار عقارات وطلب فدية 5 ملايين جنيه بالعبور

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أمر المستشار أمير ناصف رئيس نيابة العبور بحبس "سائق"، وعاطل، أربعة أيام على ذمة التحقيق وسرعة ضبط وإحضار 2 آخرين، لاتهامهم بخطف سمسار عقارات ومطالبة والده بدفع 5 ملايين جنيه فدية بمدينة العبور فى القليوبية.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارًا من الرائد أحمد عبد العليم رئيس مباحث قسم العبور، يفيد بتلقيه بلاغا من "عبد الخالق.م.أ" 47 سنة سمسار عقارات بقيام مجهولين باختطاف ابنه "محمود" 27 سنة سمسار عقارات، وعقب ذلك ورد له اتصال هاتفى من مجهول يطلب مبلغ 5 ملايين جنيه كفدية نظير إطلاق سراح نجله.

تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية، لسرعة كشف غموض الحادث وضبط الجناة وتحرير المختطف وتوصلت التحريات إلى أن مرتكبى الواقعة كل من "عمرو. م. أ" 29 سنة سائق و"حسين. ع. ف" 30 سنة عاطل و"محمد. أ. ع" 29 سنة نجار مسلح (هارب) و"حمادة.ع" وشهرته "حمادة أنبوبة" (هارب).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الثانى أثناء استقلاله السيارة رقم 32727 ملاكى أسيوط ماركة شيفروليه أفيو فضية اللون، وتم بإرشاد المتهم الثانى تحديد مكان إخفاء المختطف بإحدى المزارع بالجيزة وباستهداف المكان تم تحرير المختطف وأمكن ضبط المتهم الأول وبحوزة الأول سلاح نارى بندقية آلية عيار 7.62 x 39 تحمل رقم 30899 وعدد 3 خزائن وعدد 75 طلقة من ذات العيار وطبنجة حلوان عيار 9 مم مطموسة الأرقام بخزينتها عدد 5 طلقة من ذات العيار، بينما باقى المتهمين تمكنوا من الهروبً بالزراعات.

تحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.

المجنى عليه ووالدة -اليوم السابع -11 -2015
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المجنى عليه ووالدة

المتهمين -اليوم السابع -11 -2015
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المتهمين

كشف غموض واقعة خطف "سمسار" وطلب فدية 5 ملايين جنيه بالعبور
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