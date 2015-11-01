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إعلام المحلة يناقش الأمراض الفيروسية وأسباب انتشارها

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إعلام المحلة يناقش الأمراض الفيروسية وأسباب انتشارها إعلام المحلة يناقش الأمراض الفيروسية وأسباب انتشارها
نظم مركز إعلام المحلة اليوم الأحد ندوة توعية بعنوان ?"الأمراض الفيروسية وأسباب انتشارها وطرق الوقاية" بمقر المدرسة الثانوية للتمريض بالمحلة الكبرى.

حاضر في الندوة أسامة الشافعي مسئول التثقيف الصحي بالإدارة الصحية بأول المحلة متناولا التعريف بأنواع الفيروسات المختلفة التى تصيب الإنسان ومنها الفيروسات الكبدية بأنواعها المختلفة و فيروس الإيدز وغيرها لافتا أن الأمراض الفيروسية من أخطر الأمراض لأنها صعبة العلاج ولكن الوقاية منها هي الأساس لمقاومتها لأن الفيروسات خارج الجسم ضعيفة.

وأضاف الشافعي حسب بيان صادر من المركز،أن الحرص فى التعامل مع المصابين بتلك الأمراض يعمل على تقليل الإصابة ، مشيرا أن وزارة الصحة تقوم حاليا بحملة للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية وأكد على أن التطعيم سليم 100% ولا صحة للإشاعات التى ترددت عن مساوئ وسلبيات التطعيم.
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