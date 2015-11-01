بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد سقالة خليج نعمة ويتحاور مع السائحين

قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بجولة تفقدية، للوقوف على الحركة السياحية بمدينة شرم الشيخ والتقى أفراد من عدة جنسيات منهم الألمان والإنجليز والأمريكان والروس، وأكدوا استمتاعهم بالمناخ الرائع، فيما أكد السائحون الروس أنهم يعشقون شرم الشيخ، وليس هناك شىء يعكر صفو رحلتهم وحادث سقوط الطائرة بالأمس عارض ولا يؤثر على استمتاعهم بزيارتهم.

والتقى المحافظ الأفواج السياحية الذين جاءوا على ظهر السفينتين العملاقتين إلى شرم الشيخ بإجمالى 2042 سائحا فى رحلة حول العالم، حيث يقضون ليلة بشرم الشيخ وأبدوا سعادتهم بزيارتهم للمدينة وأبدوا فرحتهم الشديدة للقائهم المحافظ والتقطوا الصور التذكارية.

كما تفقد المحافظ سقالة خليج نعمة، والتى سيتم إغلاقها خلال شهرى يناير وفبراير للتطوير لتفتح فى مارس 2016 مع احتفالات المحافظة بالعيد القومى، لتكون سقالة عالمية حضارية تناسب الطابع السياحى لشرم الشيخ.

كما تفقد المحافظ خليج نعمة وتابع أعمال النظافة والتجميل والتطوير، وخصوصا بعد الأمطار الغزيرة التى أصابت المحافظة منذ أيام.

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