نقيب المحامين من قنا: وضع قانون المحاماة بالدستور سابقة تحدث لأول مرة

قال سامح عاشور نقيب المحامين خلال زيارته لمحافظة قنا، إن المحامين حققوا العديد من المكاسب بوضع قانون المحاماة نصًا كاملًا بالدستور المصرى، وهى سابقة تحدث للمرة الأولى فى التاريخ.

وأشار "عاشور" إلى أن كان هناك محاولات لتعطيل انتخابات المحامين لمن لا يريدون للنقابة أن تستقر والتشويش على عمل النقابة، مضيفًا "أن النقابة انتصرت ضد هذه المحاولات، من خلال اختيار مجلس نقابتها ليقود النقابة فى الفترة القادمة".

وأوضح أن المحامى يمثل الخط الأول للدفاع عن نقابته، لافتا إلى أن المحامين الشبان لابد وأن يفهموا أنهم قيمة ثابتة فى المنظومة التى تحدد العمل القضائى، مؤكداً أن النقابة تساعد أعضاءها وتقف معهم ضد أى محاولات للتقليل من شأنهم.

وتابع "أن هناك العديد من المشكلات التى ذكرها جموع المحامين بقنا ومنها نقص أعداد القضاة فى عدد من الدوائر مع زيادة أعداد القضايا بجانب تعطيل الأحكام بالقضاء الإدارى لعدة سنوات، كما طالب من المرشحين لمجلس النقابة بمراعاة الزملاء المنافسين وضرورة تقديم صورة قائمة على الاحترام وضرب المثل فى إظهار النقابة بشكلها الحضارى".

ومن جانبه، طالب فتحى صوينى نقيب محامى قنا، برفع مشكلات المحامين لوزير العدل بعد تقليص عدد القضاة بقنا إلى 46 قاض بدلاً من 77 قاض كانوا متواجدين فى العام الماضى، موضحًا أن هناك دوائر قضائية ومنها محكمة دشنا لا يوجد بها قضاة بجانب نقص القضاة فى محاكم نجع حمادى ونقادة، والمطالبة بتسليم 14 ألف فدان المخصصة للمحامين لإقامة مشروعات سكنية للمحامين.

وأشار إلى أن النيابة لا تقوم بالسماح للمحامين بتصوير المحاضر بمراكز شمال قنا، مما يعطل عمل المحامين، مطالباً بوجود آلية لتنظيم العمل بين المحامين والنيابة.



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