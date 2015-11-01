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محافظ سوهاج:حملة التطعيم ضد الحصبة تستهدف مليون و300 ألف طفل

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محافظ سوهاج:حملة التطعيم ضد الحصبة تستهدف مليون و300 ألف طفل محافظ سوهاج:حملة التطعيم ضد الحصبة تستهدف مليون و300 ألف طفل
أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج ، أن المستهدف خلال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الالمانى مليون و30 الف طفل بقري ومدن المحافظة والتى بدأت امس وتستمر حتى 21 نوفمبر الحالى.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لاعمال الحملة بمدرسة باحثة البادية الابتدائية بمدينة سوهاج ودار الرعاية الصحية بسوهاج يرافقه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ، ووكيل وزارة التربية والتعليم ، و مدير فرع التأمين الصحي بسوهاج.

وأضاف المحافظ أن الحملة تستهدف تطعيم جميع الاطفال من سن 9 اشهر الى 10 سنوات ، حيث تقوم عدد 3200 فرقة طبية مدربة وثابتة موجودة فى جميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية ومكاتب الصحة ومراكز رعاية الامومة والطفولة والحضانات والمدارس.

وأطمأن المحافظ علي سلامة الأمصال واستخدام السرنجات بشكل أحادي تجنبا لنقل العدوي بين الأطفال ، وأصدر المحافظ تعليماته لرؤساء الاحياء ومديري الصحة والتربية والتعليم والجهات المعنية بتوفير كل الامكانيات اللازمة للحملة من أجل نجاحها وتحقيق اهدافها المرجوه.

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