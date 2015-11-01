رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة يتفقد أعمال ترميم مسرح مدينة طنطا

تفقد الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ظهر اليوم الأحد، أعمال ترميم وتجديد مسرح مدينة طنطا، مطالبا القائمين على العمل بسرعة الانتهاء، حتى يتم افتتاحه رسميا وإحياء التراث الفنى لتاريخ هذا المسرح.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الهيئة فى فعاليات مؤتمر الشعر الدولى المقام بمدينة طنطا، بحضور الدكتور محمد زيدان رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى، والدكتورة هويدا عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين، وجابر سركيس مدير عام ثقافة الغربية.

وتستضيف محافظة الغربية مهرجان طنطا للشعر الدولى فى دورته الأولى خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 2 نوفمبر، والذى افتتحه وزير الثقافة، بحضور عدد كبير من القيادات التنفيذية والثقافية بالدولة وشعراء من عدد من الدول.

يذكر أن الهيئة العامة لقصور الثقافة قد أسندت أعمال الترميم، لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، وعودة تبعية المسرح إلى الهيئة العامة لقصور الثقافة وإلغاء قرار محافظ الغربية السابق بتحويله إلى أوبرا، وتخصيص مليون جنيه للانتهاء من أعمال التطوير والترميم ، بما لا يخل بوضعه المعمارى والفنى النادر.

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