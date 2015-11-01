مدير مركز العمليات بأسوان: المركز يعمل على إعداد خطة لمواجهة السيول

أكد العقيد طارق لطفى مدير مركز العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة أسوان، أن مركز العمليات تعتبر من أهم أعماله إعداد خطة لمواجهة السيول، وأيضاً خطط مماثلة لجميع الكوارث والأزمات المشابهة مثل الحرائق والانهيارات وغيرها، ويتم عمل بيانات عملية كل فترة زمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية لإبراز دور مركز العمليات والأزمات.

وصدر قرار مجلس الوزراء رقم 229 لسنة 2008 بتشكيل اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث برئاسة محافظ الإقليم وعضوية مدير الأمن والسكرتير العام للمحافظة والتعليم والصحة والتضامن الاجتماعى والشباب والرياضة وغيرها، حيث يتم عقد اجتماع لهذه اللجنة كل فترة يتم خلال الاجتماع مناقشة الاستعدادات لمواجهة أى سيول محتملة ومدى استعداد كل جهة، حيث يتم عمل مسودة عمل لكل منها لتكون المعلومة جاهزة ويتم تحديثها بشكل دورى، لافتاً إلى أنه بالتوازى يتم توزيع المهام، كما أنه يتم الدفع بالعنصر البشرى من قبل مركز العمليات إلى موقع الأزمة فى حال حدوثها لإمدادهم بالمعلومات الصحيحة لسرعة التعامل الفورى معها، ويتم عرض المشاكل ووضع الحلول لها ، وأيضاً الحلول البديلة لها ويتم عرضها على محافظ أسوان لاتخاذ الإجراءات السريعة ، كما يتم طمأنة المواطنين من خلال بيانات إعلامية بالموقف، مع توفير الأمان الكامل للمواطنين.