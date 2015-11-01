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تعرف علي ما قام به إمام وخطيب مسجد مع طفلة عمرها 9 أعوام

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تعرف علي ما قام به إمام وخطيب مسجد مع طفلة عمرها 9 أعوام تعرف علي ما قام به إمام وخطيب مسجد مع طفلة عمرها 9 أعوام

أمر المستشار رئيس النيابة الإدارية ” سامح كمال ” إحالة إمام وخطيب مسجد بأوقاف قطور ، لإتهامه بهتك عرض طفلة عمرها 9 أعوام أثناء قيامه يتحفيظها القرآن الكريم في إحدي مكاتب التحفيظ الخاصة التابعة لوزارة الأوقاف ، وهو محبوس حاليا بسجن جمصة العمومي حتي تقوم المحكمة بإستدعاء المتهم والحكم في القضية .

لقد سبق وتقدم ولي أمر الطفلة ببلاغ لوزارة الأوقاف يتضمن أن إمام وخطيب المسجد سبق وأن قام بالواقعة ، وتولت النيابة بطنطا الحادث وأمرت بالتحقيق في الواقعة وسجل تحت رقم 1 لعام 2015 طنطا ثالث ، وعند سؤال المجني عليها أقرت بالواقعة وأثبتت التهمة علي الإمام وخطيب المسجد ، وقامت النيابة بمواجهة المتهم بما هو منسوب إليه .

وقررت النيابة إحالة المتهم إلي المحاكمة بعد ثبوت التهمة عليه ، وطلبت النيابة التقرير الذي أعده عضو فرع الدعوي التأديبية بطنطا المستشار إبراهيم عكاشة من المحكمة ، وقد أمرة النيابة بتسجيل أقصي عقوبة علي المتهم ليكون عبرة لمن يحاول التفكير مرة أخري في مثل هذا الحادث .

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