وزير الطيران: خبراء روس وفرنسيين بدأوا العمل بموقع تحطم الطائرة الروسية بسيناء

صرح الطيار حسام كمال وزير الطيران المدنى، بأن اللجنة المصرية التابعة لوزارة الطيران المدني، التى تتولى التحقيق فى حادث الطائرة الروسية، تعمل بموقع الحادث بمنطقة الحسنة وسط سيناء، برفقة أعضاء من الجانب الروسي الذي وصل إلى القاهرة.

وأشار وزير الطيران المدني، إلى وصول خبيرين اثنين من فرنسا من خبراء الشركة المُصنعة للطائرة الإيرباص، ومن المقرر أيضا وصول خبيرين ألمانيين من نفس الشركة المصنعة للانضمام إلى لجنة التحقيق.

وأضاف الطيار حسام كمال، بأن الإدارة المركزية لحوادث الطيران بوزارة الطيران المدنى مجهزة بأحدث الأجهزة والمعامل اللازمة لتحليل البيانات الخاصة بالصندوقين الأسودين للطائرة الروسية وبها خبراء على أعلى مستوى.

يذكر أن حركة السفر والوصول منتظمة بمطار شرم الشيخ ولا توجد إلغاءات.