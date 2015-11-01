صور| وزير النقل يتفقد ورش المنيا لعمرة العربات

تفقد الدكتور سعد الجيوشي، وزير النقل، ورش المنيا الاضافية لعمرة العربات المطورة، حيث تفقد أقسام الورشة المختلفة وشاهد علي أرض الواقع مراحل رفع عمرة البواجي، وعمرة أجهزة الجر، والتصادم وعملية نقل العربة لمكان عمرة الصندوق، التي تشمل الكهرباء والارفف ودورات المياه.

وقال رئيس الورشة خلال جولته، إن في احتياج الي 50 عامل لزيادة عدد العربات التي يتم تطويرها شهريًا من 30 إلى 45 عربة شهريًا، وفي نهاية الجولة اجتمع الوزير مع العاملين بالورشة وشكرهم على ما يقومون به من مجهودات، وأبدى رضاه التام عن معدل الانتاج بالورشة ومنح جميع العاملين بالورشة منحة ألف جنيه لكل عامل تقديرا لجهوده.

وأوضح الجيوشي أن أي عامل لديه شكوى خاصة بالفساد، يبلغ مسؤلي الشكاوى بالوزارة فورا، وسيتم محاسبة الفاسدين فورًا، وطالب العاملين بضرورة وجود عربة اسعاف ووعد الوزير أن يوم 15/12/2015، سيكون بالورشة عربة اسعاف جديدة مجهزة خاصة بالورشة.