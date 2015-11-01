صور| عاشور: المحامي قيمة ثابتة في منظومة العمل القضائي

قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن هناك محاولات لتعطيل انتخابات المحامين بالتواجد الدائم بساحات المحاكم والتشويش على عمل النقابة مشيرًا إلى أن النقابة انتصرت ضد هذه المحاولات التى تهدف لتعطيل النقابة ضد الاستقرار واختيار مجلس نقابتها ليقود النقابة فى الفترة القادمة.

وأوضح عاشور، خلال زيارته لنقابة المحامين الفرعية بقنا، أن المحامين حققوا العديد من المكاسب بوضع قانون المحاماة بنص كامل بالدستور المصرى وهى سابقة تحدث للمرة الأولى فى التاريخ.

وأكد عاشور أن المحامى يمثل الخط الأول للدفاع عن نقابته مشيرًا إلى أن المحامي يمثل قيمة ثابته فى المنظومة التى تحدد العمل القضائى، مؤكداً أن النقابة تساعد أعضائها وتقف معهم ضد أى محاولات للتقليل من شأنهم.

وتحدث المحامون بقنا عن عدة مشكلات تواجههم منها نقص أعداد القضاة فى عدد من الدوائر مع زيادة أعداد القضايا بجانب تعطيل الأحكام بالقضاء الإدارى لعدة سنوات.

وطالب عاشور المرشحين لمجلس النقابة بمراعاة الزملاء المنافسين وضرورة تقديم صورة قائمة على الاحترام وضرب المثل فى إظهار النقابة بشكلها الحضارى.

> ومن جانبه طالب فتحى الصوبنى نقيب المحامين بقنا، برفع مشكلات المحامين لوزير العدل بعد تقليص عدد القضاة بقنا إلى 46 قاض بدلًا من 77 قاض كانوا متواجدين فى العام الماضى، مشيرًا إلى أن هناك دوائر قضائية ومنها محكمة دشنا لا يوجد بها قضاة بجانب نقص القضاة فى محاكم نجع حمادى ونقادة.

وأشار الصوبني إلى أن النيابة لا تسمح للمحامين بتصوير المحاضر بمراكز شمال قنا مما يعطل عملهم، مطالبًا بوجود آلية لتنظيم العمل بين المحامين والنيابة.

وأكد الصوبني على أهمية تسليم 14 ألف فدان مخصصة للمحامين لإقامة مشروعات سكنية.