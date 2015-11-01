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مسؤول روسي: الطائرة الروسية المنكوبة انشطرت في الهواء.. والأسباب غير معروفة

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حادث الطائرة الروسية

حادث الطائرة الروسية

قال المدير التنفيذي للجنة الطيران الدولي الروسية فيكتور سوروتشينكو، إن الطائرة الروسية في الرحلة  7K9268 والتي تحطمت في وسط سيناء انشطرت إلى عدة قطع في الهواء.

جاءت تصريحات سوروتشينكو للصحفيين حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك في نسختها الإنجليزية.

وقال سوروتشينكو”الطائرة تفككت في الهواء، وتناثرت أجزائها على مساحة كبيرة، حوالي 20 كيلو متر”

وأكد سوروتشيكنو على أنه من المبكر تحديد سبب هذا الحادث.

ولقي ركاب الطائرة الروسية التابعة لشركة كوجاليمافيا والبالغ عددهم 217 شخصًا إضافة إلى 7 أفراد هم طاقم الطائرة مصرعهم بعد تحطم الطائرة التي كانوا يستقلونها في ساعة مبكرة من صباح أمس السبت في منطقة الحسنة بوسط سيناء بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ الدولي حيث كانت تتجه مباشرة إلى مدينة سان بطرسبرج الروسية.

 

 

سبوتنيك

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