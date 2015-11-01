هالة حجازي لـ«ONA»: تعاقد «يونس» مع راديو 90 90 مخالف.. ولا نتبع سياسة الاحتكار

كتبت : إنجي لطفي

قالت هالة حجازي العضو المنتدب لشركة راديو النيل للإنتاج الإذاعي، في تصريحات خاصة لـ”ona”، إن تعاقد أحمد يونس مع راديو 90 90 مخالف للقانون وفقا لشروط وبنود التعاقد مع المحطة والتي تتمثل في عدم العمل في أي محطة أخري قبل مرور عام.

وأضافت حجازي نحن لا نتبع سياسة الاحتكار بل سياسة احترام ميثاق الشرف موضحة أن يونس لم يستأذن المحطة بالذهاب إلي العمل في محطة أخري موضحة أن أصل المشكلة يعود بسبب استخدام يونس اسم البرنامج في “الكافية” الخاص به.

وبسؤال “ona” لها حوال تواصل راديو 90 90 مع محطة نجوم اف ام بعد إرسال الأخيرة إنذارا لوقف التعاقد، ردت حجازي قائلة: لم يتواصل أحد معنا برغم إرسال إنذار لـراديو 90 90.

وكانت شركة النيل للإنتاج الإذاعي والتي تمتلك إذاعة نجوم إف إم أصدرت بياناً صحفياً توضح فيه حقيقة مخالفة تعاقد يونس مع راديو 90 90، كما أنذرت الوكيل الإعلاني شركة “ليو ميديا” التى تثق أنها كيان محترم ويحترم جميع الاعراف والقوانين. وحتى صدور هذا البيان لم يتم إنذار المذيع أحمد يونس كما أدعى وتحتفظ الشركة بكل حقوقها القانونية تجاهه طالما خالف القانون.