السيسي: إعلامي بيقول الرئيس قاعد مع “سيمنز” وسايب إسكندرية تغرق مايصحش كده

علَق الرئيس عبد الفتاح السيسى على الأزمة التى وقعت مؤخرًا فى محافظة الإسكندرية بعد هطول الأمطار بكميات كبيرة وغرق الشوارع وبعض المناطق بها، قائلاً: “السنوات الخمس الماضية كان لها تأثير كبير على قدرة الدولة وأجهزتها وبنيتها الأساسية، وكل مسئول يعرف هذه المشكلات جيدًا، وإحنا فى ظروف صعبة لها سنوات، ماحدش قال فى موضوع إسكندرية إن فيه 60 ألف منزل اتبنوا خارج التخطيط بدون صرف صحى أو كهرباء أو مياه..إلخ، وهذا أحد أعراض السنوات الماضية”.

واستطرد الرئيس، خلال الكلمة التي ألقاها في الندوة التثقيفة للقوات المسلحة، موجهًا حديثه للإعلاميين: “هو أنت عشان قدام منك كلام عاوز تقوله تعمل كده فى بلدك ولا إيه؟ إحنا لازم نتعامل مع الموضوعات بالفهم اللازم.. وأحد الإعلاميين بيقول: الرئيس قاعد مع بتوع سيمنز وسايب إسكندرية تغرق مايصحش كده.. هذا أمر لا يليق.. إنتو بتعذبونى إنى جيت هنا ولا إيه؟”.



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