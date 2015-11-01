التلفزيون الروسي يُشيد بحرص الحكومة المصرية على متابعة الحادث.. وتؤكد عدم تأثيره على العلاقة بين البلدين

حرصت قنوات التلفزيون بمختلف اتجاهاتها وعلي رأسها “روسيا -24″ والإخبارية “فيستي”، و”روسيا اليوم” وكذلك المستقلة “إن .تي.في” علي إبراز نبأ الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي الذي أعرب عن مواساته للقيادة والشعب الروسي وحرص مصر علي تقديم كافة الإمكانيات المتاحة للمساعدة في التحقيقات.

كما حرصت قنوات التلفزيون علي نقل رسائل حية لتفقد رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل لموقع الحادث والمستشفي الذي نقلت إليه الجثامين وزيارة السفارة الروسية وعقد اجتماعات لمتابعة ومباشرة التعامل مع الحادث.

وتابعت وسائل الإعلام الروسية تحرك مختلف المسئولين في مصر للتعامل مع الحادث بما في ذلك وزراء السياحة والطيران المدني والداخلية والدفاع.

وقامت بعض وسائل الإعلام مثل راديو “موسكو تتحدث” بفتح حوار لمدة لا تقل عن 12 ساعة بالأمس حتى يتمكن الخبراء والمواطنين من الإدلاء بآرائهم حيث خرج الحوار في معظمه يستبعد العمل الإرهابي أو التخريبي حيث تضمن الحوار العشرات من خبراء الطيران والنقل الجوي في روسيا وأكدوا جميعاً أن شكل الحادث يستبعد معه العمل الإرهابي أو التخريبي.

> وعندما حاول سيميون بوجداساروف رئيس مركز “دراسات الشرق الأوسط وآسيا الوسطي” التأكيد علي أنه لا يشك في أنه وراء الحادث عمل إرهابي حاولت المذيعة تذكيره بآراء الخبراء، وأشار إلي أنه يحتفظ برأيه لنفسه ولا يشك في تقديره للموقف، وبعد اتصاله قام العديد من الخبراء والمواطنين بمداخلات أعربوا فيها عن سخريتهم من هذا التقدير الذي لا يستند إلي أية وقائع علمية أو أدلة ملموسة.

> وقام الصحفي مازن عباس “رئيس الجالية المصرية في روسيا” بمداخلة تحدث خلالها عن تاريخ الشركة المالكة للطائرة وأقوال بعض الشهود نافياً احتمال العمل الإرهابي ومؤكداً علي تعازي وتضافر الشعب المصري مع شقيقه الروسي.

> في حين قام المكتب الإعلامي للسفارة المصرية بمداخلة ردًا علي حديث بوجداساروف، وأكد خلالها أنه لو شكت السلطات المصرية ولو للحظة واحدة في أن الطيران فوق سيناء ينطوي علي خطورة لأوقفت حركة الطيران فورًا حرصًا علي سلامة الناس بغض النظر عن الاعتبارات الاقتصادية والسياحية، كما أن المنطقة تحت سيطرة السلطات المصرية بالكامل علي عكس ما يوحي إليه السيد بوجداساروف والدليل علي ذلك يمكن أن تلمسوه بأنفسكم من وسائل الإعلام وممثليها الذين زاروا المنطقة أكثر من مرة ولم يتعرض أي أجني أو سائح في مصر طوال السنوات الأخيرة لأية مشاكل أو مضايقات تمس أمنه الشخصي، كما أن العناصر التخريبية لو كانت تمتلك ما تهدد به سلامة الطيران أو الأجانب لاستخدمته في أوقات سابقة كانت أكثر سخونة من الوقت الراهن الذي يتسم باتجاه مصر بخطي ثابتة وقوية نحو الاستقرار والتنمية في كافة المجالات.

> ونشرت وكالة “رامبلر” الروسية رصداً لمتابعة وسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحادث وبصفة خاصة بعد إعلان تنظيم الدولة الإسلامية مسئوليته عنه حيث أكدت أن وسائل الإعلام علي اختلاف اتجاهاتها قد نجحت في كشف إدعاءات هذا التنظيم الكاذبة خاصة وأنه اعتاد في كل عملية له أن يقرن الإعلان بتصوير للعملية وهو ما لم يحدث، كما أن التسجيلات التي حاول البعض بثها تبين أنها قديمة، والإمكانيات التي قد تكون بحوزة التنظيم لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تساعد في إسقاط الطائرة.

ولم يخرج سياق التناول الصحفي للحادث عما سبق حيث حرصت مختلف الصحف الروسية علي متابعة التطورات عبر مواقعها علي شبكة الإنترنت بحيث تتضمن صور للطائرة والركاب وتعامل السلطات المصرية والروسية مع الحادث مع الإشارة إلي مختلف الفرضيات بما في ذلك احتمال العمل الإرهابي وفي هذا الشأن استعانت كل من صحيفة “كوميرسانت”، و”كومسومولسكايا برافدا”، و”فزجلياد”، و”أكسبرت” وغيرهم بالخبراء لتحليل الوضع حيث أكدوا أنه لو استهدفت الطائرة بصاروخ ما تمكن الطيار من طلب الهبوط الاضطراري في مطار القاهرة، كما أن الحادث يوحي بعطل فني والدليل علي ذلك الجملة التي نطقها الطيار من حيث وجود مشكلة عنده، علاوة علي أن شكل الحادث يوحي بانفجار في خزان وقود الطائرة وهو أمر صعب تصور نجاح أي إرهابي أو مخرب للوصول إليه.

ولم تحاول وسائل الإعلام الروسية التركيز علي تداعيات الحادث سياحياً علي مصر نظراً لظروف الصدمة النفسية حيث اكتفت بالإشارة إلي تصريحات الناطقة الرسمية باسم اتحاد شركات السياحة الروسية إيرينا تيورينا التي أعربت عن اعتقادها بأن الحادث سوف يؤثر نوعاً ما بسبب التأثير النفسي علي المواطن الروسي لمدة قد تصل ثلاثة أسابيع وذلك في حال أن السبب في الحادث عطل فني، أما إذا كان السبب عمل تخريبي فلاشك أن التداعيات سوف تكون أخطر من ذلك بكثير علي السياحة المصرية.

وأكدت قناة “روسيا – 24″ أن رغبة الروس في الاستجمام علي الشواطئ الدافئة في مصر تفوق شعورهم بالصدمة أو الرهبة من الحوادث، حيث أكدت أن من تراجعوا عن السفر إلي مصر في أعقاب الحادث لا يتعدي 16 شخص في سان بطرسبورج وذلك بالنسبة لشركة “كوجاليم أفيا” للطيران المالكة للطائرة المنكوبة.