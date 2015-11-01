أرقام في الجول - تعرف على أفضل صفقات المصري حتى الآن

اتجه حسام حسن مدرب المصري البورسعيدي هذا الموسم إلى تدعيم صفوف فريقه بلاعبين (جعانين كورة) على حد قوله، فضم 13 صفقة أغلبهم من العناصر الشابة.

ويسرد FilGoal.com لكم في هذا التقرير أبرز صفقات المصري بالأرقام خلال 3 مباريات حقق فيها العميد فوزا علي بتروجيت وتعادلا مع مصر للمقاصة وخسارة أمام إنبي.

1- أحمد جمعه ( العائد من الإعارة من الشرطة )

لعب 165 دقيقة حتى الآن، أحرز هدفين من ضربتي رأس، وخلق 3 فرص لزملائه، وتبلغ دقة تمريراته 76%، قام بإرسال عرضيتين بنسبة دقة 100%، وقام أيضا بـ8 مراوغات ناجحة، وله 3 محاولات على المرمي بنسبة دقة 67%.

تعرض لأخطاء من الخصم 8 مرات، ولعب في 3 مراكز حتي الآن (مهاجم صريح – المركز 10 صانع لعب خلف المهاجم الصريح- inside right جناح أيمن يتحول لمهاجم ثان أحياناً).

2- سعيد مراد ( من مصر للمقاصة )

لعب 130 دقيقة فقط حتى الآن ولكنه قدم مردودا كبيرا، فصنع هدفين، وخلق فرصة هدف محقق لزملائه.

وصلت دقة تمريراته إلى 85%، وأرسل 15 عرضية بنسبة دقة 53%، وقام بـ5 مراوغات ناجحة، وله محاولة واحدة صحيحة علي المرمى وتعرض جناح المصري لأخطاء من الخصم مرتين.

شارك في مركزين الجناح الأيمن و الأيسر.

3- محمد مسعد ( من مصر للمقاصة )

لعب 172 دقيقة حتى الآن، صنع هدفا وتسبب في ركلة جزاء، دقة تمريراته تصل إلى 57%، قام بإرسال 4 عرضيات بنسبة دقة 75%، وقام بـ7 مراوغات ناجحة.

له 4 محاولات على المرمي منهم 2 بين الثلاث خشبات بنسبة دقة 50%، وتعرض لـ6 أخطاء من الخصم.

شارك في مركزين الجناح الأيمن و الأيسر، وغيابه أربك حسابات العميد في مباراة انبي.

4- رمزي صالح

رغم تخوف جماهير المصري البورسعيدي من مركز حراسة المرمي قبل بداية الموسم، إلا أن رمزي صالح يقدم أداء جيدا ليس بالممتاز ولكن هو يتحمل خطأ هدف واحد من الـ5 أهداف الذين سكنوا شباكه والباقي من أخطاء دفاعية بحتة.

رمزي صالح له دور مهم جداً في خطط العميد في بناء الهجمة من الخلف، فلك أن تتخيل إنه أكثر حارس في الدوري المصري قام بعمل تمرير طولي long pass (67) في 3 مباريات فقط، بمعدل 22 تمرير طولي في المباراة الواحدة.

هناك أيضاً أحمد كابوريا لاعب الوسط القادم من المقاصة، فلعب 270 دقيقة، وتصل دقة تمريراته القصيرة إلى 85%، قام بـ14 تمريرا طوليا ولكنه لم يخلق سوى فرصة هدف محقق واحدة لزملائه.

دفاعيا، يبلغ معدل قطع الكرة له 3 مرات في المباراة الواحدة (معدل قليل)، ويعتمد عليه العميد كلاعب رئيسي في الكرات الثابتة والضربات الركنية، ونفذ 16 كرة عرضية منهم 2 صحيح فقط.

عبد الله جمعة الظهير الأيمن القادم من النصر لعب مباراة واحدة فقط وقدم أداء ممتازا كأكثر لاعب قام بمراوغات ناجحة (5) أمام بتروجيت، وأكثر لاعب تعرض لأخطاء من الخصم (4) مرات.

العائد أسامة العزب قدم أفضل مستوياته في أول مباراتين لدرجة أنه وصل لفريق FilGoal.com في الجولة الأولى كظهير أيسر بالرغم من إنه في الأصل ظهير أيمن، والكثيرون لن يعتبرونه صفقة جديدة فهو قائد النادي المصري.

أخيرا الانتقال الذي صاحبه ضجة كبيرة، أحمد العجوز لاعب الوسط القادم من النصر لم يلعب سوى 89 دقيقة، وتصل دقة تمريراته إلى 86%، لكن لم يقم بأي تمريرة طولية ولم يخلق أي فرصة لزملائه، ولكن لايزال يحتاج لمباريات أكثر قبل الحكم والتقييم بشكل أكبر.