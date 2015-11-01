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تعرف على احتياطي الأهلي ضد بتروجيت والثنائي المستبعد

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تعرف على احتياطي الأهلي ضد بتروجيت والثنائي المستبعد تعرف على احتياطي الأهلي ضد بتروجيت والثنائي المستبعد

أعلن جوزيه بيسيرو مدرب الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة بتروجيت في ختام مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

الأهلي فاز في المباراتين السابقتين أمام طلائع الجيش وغزل المحلة، في حين خسر بتروجيت أولى مبارياته بقيادة أحمد حسن أمام المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يفود في المباراة الثانية أمام سموحة بثلاثية نظيفة.

صالح جمعة دخل في تشكيل الأهلي الأساسي للمرة الأولى في بطولة الدوري منذ انضمامه للقلعة الحمراء في الصيف، إذ أنه سيعوض غياب حسام عاشور.

وجاء التشكيل كما يلي:

حراسة المرمى : شريف إكرامي

خط الدفاع : صبري رحيل، محمد نجيب، أحمد حجازي، أحمد فتحي

خط الوسط : حسام غالى، صالح جمعة، وليد سليمان، عبد الله السعيد ومؤمن زكريا

خط الهجوم : جون أنطوى

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