طبيب مواطن يبتكر طريقة جديدة لعلاج انشقاق البطن

كشف الدكتور مروان أحمد الزرعوني، رئيس جمعية الامارات لجراحة التجميل، رئيس المؤتمر الاول لجراحة التجميل، عن طريقة جديدة ابتكرها بمستشفى راشد لإعادة تشكيل جدار البطن، تم تسجيلها في مجلة علمية طبية أمريكية تحت اسم «علاج انشقاق البطن بخطوتين»، وذلك لعلاج انشقاقات البطن الناجمة عن الحوادث والإصابات، عن طريق استخدام خلايا الجسم في إعادة ترميم فقدان طبقات الجلد الموجودة بالجسم.

وقال الزرعوني: إن الطريقة الجديدة ساهت في اختصار الوقت الذي يبتعد فيه المريض عن حياته الطبيعية والاجتماعية والوظيفية، لتكون أسبوعين فقط، فيما تستغرق الطريقة التقليدية سنة كاملة وتمر بثلاث خطوات، منوهاً بأن طريقته المبتكرة لا تحتاج إلى كادر طبي كبير، حيث يستطيع طبيب ومساعد له أن يقوما بها خلال ساعتين كحد أقصى للعملية.

جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات المؤتمر الاماراتي الأول لجراحة التجميل في دبي أمس الذي تنظمه جمعية الامارات لجراحة التجميل بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي والجمعية العالمية لجراحة التجميل بمشاركة أكثر من 300 طبيب ومتخصص من منطقة الخليج العربي.

وبين الزرعوني ان المؤتمر الذي سيستمر ثلاثة ايام سيناقش 90 ورقة عمل تتناول آخر المستجدات في مجال جراحات التجميل، كما سيناقش المؤتمر عمليات الليزر المختلفة وآثارها الايجابية والسلبية.

بدوره أكد الدكتور الدكتور أحمد بن كلبان المدير التنفيذي لقطاع خدمات المستشفيات في هيئة الصحة بدبي ان المؤتمر يشكل بداية حقيقية لتوحيد جهود العاملين في الجراحة التجميلية عربياً في ظل تزايد الاقبال على هذا النوع من العمليات.

وافتتح ابن كلبان المعرض المصاحب للمؤتمربمشاركة 15 شركة تعرض آخر المستجدات في جراحات التجميل.