مسؤول مغربي: جائزة خليفة التربوية تنهض بالوعي العربي

أكد محمد لطفي المريني، وكيل وزارة الثقافة المغربي أهمية الرسالة، التي تنهض بها جائزة خليفة التربوية في بناء منظومة عربية شاملة، تدعم التعليم وترتقي بالأجيال المقبلة، من خلال ما تطرحه الجائزة في دورتها الحالية، والدورات المختلفة على غرس ثقافة الابتكار والإبداع لدى جميع العاملين في البيئة التعليمية، ما ينعكس على كفاءات هؤلاء جميعاً، ويرتقي بمخرجات العملية التعليمية، ويدفع بها نحو التميز والإبداع الثقافي في جميع مجالاته.

جاء ذلك خلال لقائه أمل العفيفي الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، ووفد الجائزة في مكتبه، بالدار البيضاء.

وأشاد بالعلاقات الوطيدة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المغربية الشقيقة، مؤكداً أن هذه العلاقات تشهد ازدهاراً شاملاً في جميع المجالات، وذلك برعاية القيادة الرشيدة في البلدين، معرباً عن تقديره لهذه الزيارة، وحرص الجائزة على مد جسور التعاون مع مختلف المؤسسات التعليمية والثقافية في المملكة.

من جانبها قدمت أمل العفيفي صورة شاملة حول المجالات المطروحة في الجائزة للدورة الحالية، التي تشمل 12 مجالاً من بينها الابتكار التربوي، الذي طرحته الجائزة لأول مرة في هذه الدورة، بهدف تحفيز العاملين في الميدان التربوي على تدشين مبادرات ومشاريع مبتكرة في جميع المراحل التعليمية.

وأكدت العفيفي اعتزاز الجائزة بالمشاركات التي تستقبلها من الباحثين والأكاديميين والتربويين في المملكة المغربية.

وفي ختام اللقاء أهدته العفيفي درع الجائزة، تقديراً له.