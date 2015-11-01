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زراعة أول بطارية لتنظيم ضربات القلب لمواطن في مستشفى القاسمي

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زراعة أول بطارية لتنظيم ضربات القلب لمواطن في مستشفى القاسمي زراعة أول بطارية لتنظيم ضربات القلب لمواطن في مستشفى القاسمي

ثورة طبية جديدة قدمتها وزارة الصحة، حيث اجرى الفريق الطبي في مستشفى القاسمي بالشارقة صباح امس عملية توعية جديدة تجري للمرة الاولى من خلال زراعة بطارية لتنظيم ضربات القلب دون تدخل جراحي، وذلك لمريض مواطن يبلغ من العمر 70 عاما، حيث استغرقت العملية 20 دقيقة.
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