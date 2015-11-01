تعرف على أسباب صداع الجيوب الأنفية

الجيوب الأنفية

أسباب الجيوب الأنفية

أسباب صداع الجيوب الأنفية

التهاب الجيوب الأنفية أحد العوامل التى تتسبب فى تكرار الشعور بالصداع بالأنف والمنطقة المحيطة بها مثل الوجنتين والجبهة مما ينتج عنه تعرض الشخص لبعض المشاكل الصحية.>حول ذلك يقول فادى سمير لوقا استشارى جراحة الأنف الأذن والحنجرة بالمعهد القومى للسمع والكلام، إن الجيوب الأنفية أحد أكثر أمراض الأنف التى يعانى منها الكثير من الأشخاص لأسباب منها ما يتعلق بالوارثة ومنها ما يتعلق بإهمال تلقى علاج الأمراض التى تصيب الأنف.>ويستكمل د. فادى قائلا هناك أسباب وعوامل عديدة تتسبب فى إصابة الأشخاص بالالتهاب الجيوب الأنفية منها على سبيل المثال إصابة الأشخاص بأدوار البرد والأنفلونزا أو ضعف مناعة الجسم وعدم الاهتمام بتلقى العلاج المناسب فى حالة الإصابة بأدوار البرد".>ويتابع د. فادى قائلا: "التهاب الجيوب الأنفية عبارة عن إصابة الأغشية المبطنة للأنف ببكتيريا تتسبب فى حدوث التهاب بالجيوب الأنفية مما ينتج عنه الشعور بالصداع بالأنف والمنطقة المحيطة بها الوجنتين والجبهة".

لذلك ينصح د. فادى قائلا: "يجب على الأشخاص الاهتمام بالذهاب للطبيب فى حالة التعرض لأدوار البرد الشديدة وكذلك تلقى العلاج المناسب حتى لا يتفاجأ بإصابته بالتهاب بالجيوب الأنفية ومشاكلها مثل حدوث الصداع المتكرر".