السيسي: “أنا مش كبير عليكم عشان أقلكم إنزلوا انتخبوا”

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، مشيراً إلى أن الدولة قامت بتأمين إجراء الانتخابات وأنها تضمن عقدها في أجواء تسودها الشفافية، مؤكداً أن البرلمان القادم سيكون له دور رقابي وتشريعي.

ودعا الرئيس السيسي، خلال الكلمة التي ألقاها في الندوة التثقيفة للقوات المسلحة، المصريين إلى النزول والمشاركة في المرحلة الثانية من انتخابات النواب، قائلاً: “أنا مش كبير عليكم عشان أقلكم إنزلوا انتخبوا.. اللي نزل بقوله متشكر واللي منزلش بقوله ابقى إنزل”

واستطر الرئيس: “المقام العالي لبلدنا بس، مفيش مقام عالي بس”.