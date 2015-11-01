أسباب الإصابة بتضخم البروستاتا الحميد فى سن مبكرة

أسباب تضخم البروستاتا

غدة البروستاتا هى الغدة المسئولة عن إفراز هرمون الذكورة لدى الرجال، ومع مرور الوقت وتقدم السن يتغير حجم البروستاتا لدى الرجل ويتزايد تدريجيًا.>مع التزايد المستمر فى حجم البروستاتا يتعرض الرجل لفرص الإصابة بتضخم البروستاتا الحميد، وهو العرض الذى يبدأ غالبا فى الظهور بعد سن الخمسين.

وتبعًا لرأى أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية والعقم حامد عبد الله يؤكد أن تضخم البروستاتا الحميد يحدث نتيجة لتعرض غدة البروستاتا بصورة تراكمية لهرمون الذكورة والذى يساهم مع الوقت على زيادة حجمها.

أسباب الإصابة بتضخم البروستاتا فى مرحلة الشباب

>يوضح حامد أنه فى السنوات الأخيرة ارتفعت بصورة مرعبة نسب تعرض الشباب تحت الثلاثين والعشرين عامًا لتضخم البروستاتا الحميد، والسبب يرجع بالطبع لتناول هرمونات نفخ العضلات.>ويؤكد حامد أن تلك الهرمونات تعتمد فى تكوينها بصورة أساسية على هرمون الذكورة، والذى يؤثر مباشرة على حجم غذة البروستاتا ويؤدى إلى تضخمها فى سن مبكرة، لذا يجب الامتناع تمامًا عن تناول تلك العلاجات تجنبًا لتطور للتعرض لتضخم البروستاتا الحميد.