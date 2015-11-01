بالفيديو | أغرب شىء حدث على الأطلاق قطة تلد كلبين يسبب أندهاش للأشخاص والعلماء سبحان القادر

يعد القط والكلب أعداء جدا وهذا معروف منذ زمن بعيد ولايوجد قط يصادق كلب ابدا فعندما يرى القط الكلب يجرى ويختبىء منه لأنه سوف يحدث معركة كبيرة .

وعند تربية أحد لكلب فى المنزل ويأتى بقطة لتربيتها يتم دائما عراك شديد ولايتم وضعهم فى مكان واحد ولكن حدث هذا الشىء بشكل غريب جدا ولايصدقه عقل .

ولكن حدث شىء غريب فى عمان قطة ولدت جروين صغيرين وسط أندخاش الأشخاص فهى ترضعهما وتخاف عليهم من الهواء ولايستطيع أحد الأقتراب منهم .

يقول صاحب القطة أنه تركها وهى تلد وعندما رجع وجدها تحتضن كلبين صغيرين ولكنه أفتكر أنهم قطين عاديين ولكن عندما كبروا وجدهما كلبين سبحان الله

جرو منهم كلب واضح جدا والأخر شكله قطة على كلب ليس كلب صريح وهذا غريب جدا أن يتم تزاوج كلب وقطة والعلم أيضا يستنكر ذلك .

ودكتور يقول عن ذلك أن هذا مستحيل يحدث علميا حتى لو تم وضع حيوانات منوية لكلب فى قطة فجسمها يرفض ذلك الحمل ولابد من عمل تحليل دم وتحاليل تدل على ذلك للتأكد .

ولكن القطة تثبت فعليا أنها أمهم لحتضانها لهم وخوفها عليهم وأرضاعها لهم فسبحان الله القادر على كل شىء

شبكةعيونالإخبارية

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