تأجيل محاكمة نجل “القذافي” إلى ديسمبر المقبل

قررت محكمة فى العاصمة الليبية طرابلس تاجيل محاكمة الساعدى القذافى، نجل معمر القذافى والمتهم بالقتل والمشاركة فى القمع الدامى لثورة العام 2011، الى السادس من ديسمبر المقبل، بعد جلسة جديدة اليوم الاحد استمرت لدقائق.

وحضر الساعدى القذافى جلسة اليوم مرتديا لباس السجن الازرق، وجلس خلف القضبان فى قاعة المحكمة الواقعة فى وسط طرابلس ضمن مجمع يضم ايضا السجن الذى يقبع فيه عدد من مسؤولى النظام السابق.

واستمرت الجلسة لدقائق معدودة حيث قام القاضى بالتشاور مع محامى الساعدى بشان ملف القضية ومدى جهوزية فريق الدفاع عنه، قبل ان يخرج من القاعة ويعود اليها معلنا عن جلسة جديدة تعقد فى السادس من ديسمبر المقبل.

ومنذ تسليمه من قبل النيجر فى مارس 2014، يلاحق الساعدى القذافى بتهمة التورط فى القمع الدموى لثورة العام 2011. كما انه متهم بقتل مدرب سابق لنادى الاتحاد لكرة القدم فى طرابلس فى العام 2005.

ويقبع الساعدي القذافي ومسؤولون آخرون من النظام الليبي السابق في سجن الهضبة (الحدباء) الذي يخضع لمراقبة مشددة.

وفي بداية اغسطس الماضي، انتشر على الانترنت شريط فيديو يظهر تعرض الساعدي للضرب في السجن.

وكانت محكمة في طرابلس حكمت في يوليو الماضي على سيف الاسلام، النجل الاخر لمعمر القذافي، ومسؤولين في النظام السابق بالاعدام بالرصاص، بينما حكمت على مسؤولين اخرين بالسجن.

وتعيش ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 في حاله من الفوضى الأمنية ونزاع على السلطة تسببا بانقسام البلاد قبل عام بين سلطتين، حكومة وبرلمان معترف بهما دوليا في الشرق، وحكومة وبرلمان يديران العاصمة بمساندة مجموعات مسلحة بعضها اسلامية تحت مسمى “فجر ليبيا”.