أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة -
حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الميزان السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سورية "خطوة حمقاء" -
مدفيديف: نحن على شفا صراع عسكري مع الولايات المتحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

تأجيل محاكمة نجل “القذافي” إلى ديسمبر المقبل

Google+ Print
تأجيل محاكمة نجل “القذافي” إلى ديسمبر المقبل تأجيل محاكمة نجل “القذافي” إلى ديسمبر المقبل

الساعدى القذافى، نجل معمر القذافى

قررت محكمة فى العاصمة الليبية طرابلس تاجيل محاكمة الساعدى القذافى، نجل معمر القذافى والمتهم بالقتل والمشاركة فى القمع الدامى لثورة العام 2011، الى السادس من ديسمبر المقبل، بعد جلسة جديدة اليوم الاحد استمرت لدقائق.

وحضر الساعدى القذافى جلسة اليوم مرتديا لباس السجن الازرق، وجلس خلف القضبان فى قاعة المحكمة الواقعة فى وسط طرابلس ضمن مجمع يضم ايضا السجن الذى يقبع فيه عدد من مسؤولى النظام السابق.

واستمرت الجلسة لدقائق معدودة حيث قام القاضى بالتشاور مع محامى الساعدى بشان ملف القضية ومدى جهوزية فريق الدفاع عنه، قبل ان يخرج من القاعة ويعود اليها معلنا عن جلسة جديدة تعقد فى السادس من ديسمبر المقبل.

ومنذ تسليمه من قبل النيجر فى مارس 2014، يلاحق الساعدى القذافى بتهمة التورط فى القمع الدموى لثورة العام 2011. كما انه متهم بقتل مدرب سابق لنادى الاتحاد لكرة القدم فى طرابلس فى العام 2005.

ويقبع الساعدي القذافي ومسؤولون آخرون من النظام الليبي السابق في سجن الهضبة (الحدباء) الذي يخضع لمراقبة مشددة.

وفي بداية اغسطس الماضي، انتشر على الانترنت شريط يظهر تعرض الساعدي للضرب في السجن.

وكانت محكمة في طرابلس حكمت في يوليو الماضي على سيف الاسلام، النجل الاخر لمعمر القذافي، ومسؤولين في النظام السابق بالاعدام بالرصاص، بينما حكمت على مسؤولين اخرين بالسجن.

وتعيش ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011  في حاله من  الفوضى الأمنية ونزاع على السلطة تسببا بانقسام البلاد قبل عام بين سلطتين، حكومة وبرلمان معترف بهما دوليا في الشرق، وحكومة وبرلمان يديران العاصمة بمساندة مجموعات مسلحة بعضها اسلامية تحت مسمى “فجر ليبيا”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
فيديو| تبيع إنتاجها للدولة بهذا الثمن.. أول محطة طاقة شمسية بالصعيد

فيديو| تبيع إنتاجها للدولة بهذا الثمن.. أول محطة طاقة شمسية بالصعيد

بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك»

بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك»

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || ارتفاع أسعار اللحوم والخضروات والفاكهة..وارتفاع جنوني غير مسبوق في سعر "اللحمة والبلطي والطماطم والفول"

بالفيديو || ارتفاع أسعار اللحوم والخضروات والفاكهة..وارتفاع جنوني غير مسبوق في سعر "اللحمة والبلطي والطماطم والفول"