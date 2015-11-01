السيسي: “لا أبيع الوهم للشعب بس اوعوا تدوني ظهركم وتمشوا”

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه حريص على التواصل مع الشعب المصرى وكل أبناء الوطن حول التحديات التى تواجه الوطن والآمال التى نتطلع إليها خلال الفترة المقبلة.

واستطرد الرئيس،خلال الكلمة التي ألقاها في الندوة التثقيفة للقوات المسلحة قائلاً :” نبذل جهد كبير ولآبد للمواطن أن يعلم بهذا الجهد وأن يشارك فيه ، وحل المشكلات لا يتم بسهولة أو ببساطة ، ولم ينقل للشعب المشكلات عشان ما ننكدش عليه ..ولكن لن نبيع أبدا الوهم للشعب ، وانا واحد منكم جبتوه وقلتوله خلى بالك ، وانا بخلى بالى ، واحنا ماشيين بشكل جيد .

وأضاف الرئيس : “المليارات التى تحتاجها مصر هتيجى منين أوعوا تدونى ظهركم وتمشوا .”