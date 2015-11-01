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طالب اعدادى يغتصب بنت خاله 4 سنوات والكارثة تحدث …!

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طالب اعدادى يغتصب بنت خاله 4 سنوات والكارثة تحدث …! طالب اعدادى يغتصب بنت خاله 4 سنوات والكارثة تحدث …!

الاهمال هو العنوان نترك أبنائنا وبناتنا فى أيدى الغرباء والأقرباء وتأتى الكارثة دائما منهم جميعا فما حدث اليوم كارثة بكل معنى الكلمة طالب إعدادى مراهق اخذ ابنة خاله الطفلة التى تبلغ من العمر 4 سنوات الى الحضانة ولكنه لم يذهب بها الى الحضانة فقد ضحك عليها وذهب بها الى السوبر ماركت لتختار الحلويات التى تحبها .

وبعد ذلك أخذها الى منزل مهجور واغتصبها بطريقة وحشية جدا فما كان من الطفلة الى انها صرخت بعلو صوتها من الوجع والخوف من هذا الكلب الخاطف وخوفا من الفضيحة اخذ قطعة قماش وكتم انفاسها حتى فارقت الحياة ولم يكتفى بذلك بل قام بوضعها داخل شوال وهرب .

وعندما تأخرت الطفلة وذهب والديها للحضانة علموا انها لم تأتى من الأساس فقاموا بإبلاغ الشرطة فى أسيوط وعندما علموا قاموا سريعا بحملات تفتيشية سريعا ليجدوا الطفلة داخل الشوال وعندما سألوا الولد قام بالاعتراف بجريمته وانهارت الأم امام كلماته واما الوالد فقد اصابه الذعر من الحديث وصرخ فى وجهه .

وقد قامت الشرطة بالقبض عليه والتحقيق معه وهذا هو نتيجة الاهمال .

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