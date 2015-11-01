«السيسي»: “نحمي دولة وليس نظام”

قال الرئيس، عبد الفتاح السيسي، في كلمته بالندوة التثقيفة بمسرح الجلاء «للقوات المسلحة»، أن الدولة المصرية عانت من استهداف الكهرباء والسكة والحديد،لآفتًا، أن الدولة حققت في هذا الأمر تقدمًا بشكل جيد جدًا.

وأضاف الرئيس، أن الأمل في مدة زمنية “مش كبيرة” برغم التكلفة المادية الكبيرة التي تتكلفها تطوير الخدمات، وتابع الرئيس، أن نقطة الدم المصري غالية، مشيرًا إلى جهود الدولة في الأمن والاستقرار ضد الإرهاب وإسقاط الدولة، وأكد الرئيس قائلً: “إننا نحمي دولةً وليس نظام، نحمي بلدنا من شر بنشوفه حولينا في المنطقة”.