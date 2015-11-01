قبل ما تفرحى بيها.. تعرفى على الآثار السلبية للفياجرا الحريمى

طرحت الأسواق الأمريكية مؤخرا عقارا جديدا تحت اسم "abbyi" وعرف بوسائل الإعلام كونه عقارا يوازى دواء الفياجرا المستخدم فى علاج مشاكل الضعف الجنسى للرجال، وتم الترويج للعقار الجديد كأحد أهم العلاجات المستخدمة لحل مشاكل ضعف الرغبة الجنسية عند النساء.

وعلى الرغم من الشهرة التى لاقتها الأقراص الوردية والتى عرفت بالفياجرا الحريمى، إلا أن أطباء النساء حذروا من مفعولها الخادع، ويؤكد استشارى أمراض النساء والولادة الدكتور عطية أبو النجا أن الدواء الجديد يؤدى إلى تعرض النساء للعديد من الاثار السلبية أهمها:

- خفض ضغط الدم لدرجات متدنية، وهو ما قد يمثل خطرا لدى النساء اللاتى يعانين من الضغط المنخفض.

- الجرعات الموصى بها من العلاج، والتى تتميز بكونها جرعات مرتفعة ومستمرة لفترات طويلة، ترفع من فرص تعرض النساء للإدمان، وهو ما يساعد عليه ميكانيزم عمل تلك الأقراص الاقرب للترامادول والمهدئات.

- فى بعض الحالات قد تعانى المرأة من تدهور فى حالتها العصبية والنفسية، من الاستخدام الطويل للفياجرا الحريمى، وقد تعانى من انتكاسات صحية فى حالة التوقف عن تنالوها.

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