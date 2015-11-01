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بالصور..امرأة تستيقظ من غيبوبة 3 أشهر فتجد نفسها أنجبت طفلة عمرها 7 أسابيع

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بالصور..امرأة تستيقظ من غيبوبة 3 أشهر فتجد نفسها أنجبت طفلة عمرها 7 أسابيع بالصور..امرأة تستيقظ من غيبوبة 3 أشهر فتجد نفسها أنجبت طفلة عمرها 7 أسابيع
تخيل حجم الدهشة والشعور الذى ينتاب امرأة تستيقظ من غيبوبة استمرت 3 شهور، لتجد نفسها أنجبت طفلة رضيعة، هذا ما أوضحه تقرير نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

حيث ذكرت أن الولادة تجربة تتذكرها كل الأمهات طوال العمر، لكن Colvina Jolin التى تبلغ من العمر 28 عاما لم تشعر بتجربة الولادة، لأنها تعرضت لنزيف بالمخ أدى إلى إصابتها بغيبوبة لمدة 3 شهور، وكانت نسبة بقائها على قيد الحياة لا تتجاوز 10% هى وابنتها Maia التى أجروا لها تنفسا صناعيا مرتين.

وحسبما جاء فى التقرير قالت Colvina Jolin، إن بقاءها على قيد الحياة هى وابنتها يعتبر معجزة، وعندما استيقظت من الغيبوبة وجدت نفسها أما لطفلة عمرها 7 أسابيع .

وأشار التقرير أنه قبل دخول السيدة فى الغيبوبة كانت تتمتع بصحة جيدة، وكانت فى الإسبوع 23 من الحمل، ولكن فجأة عند قيامها بالأعمال المنزلية شعرت بصداع شديد وأغمى عليها، فأسرع زوجها بتوصيلها إلى مستشفى the Queen Alexandra Hospital، وحين وصولها قالت رئيسة الأطباء، إنها تحتاج إلى أخصائى جراحة مخ وأعصاب، وأن نسبة بقائها على قيد الحياة بنسبة 10% .

وأوضحت رئيسة العناية المركزة الدكتورة Dr Andy Eynon، أنه تم إجراء عملية جراحية لها، وتم إزالة جلطة ضخمة من المخ، وهو ما أدى إلى دخولها فى غيبوبة استمرت لمدة 3 أشهر، وخلال هذه الفترة اكتمل الحمل فى أحشاء الأم وقام الأطباء بتوليدها وهى ما زالت فى الغيبوبة، وكانت حالة طفلتها حرجة، وتم وضعها على جهاز التنفس الصناعى مرتين، ولكن حدثت المعجزة بعد 7 أسابيع من الولادة حيث أفاقت Colvina Jolin لتجد نفسها أما لطفلة عمرها 7 أسابيع دون أن تتذكر لحظات الولادة.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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