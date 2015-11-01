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بعد الزمالك.. المصري والاتحاد والإسماعيلي يملكون ' أتوبيسات خاصة '

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بعد الزمالك.. المصري والاتحاد والإسماعيلي يملكون ' أتوبيسات خاصة ' بعد الزمالك.. المصري والاتحاد والإسماعيلي يملكون ' أتوبيسات خاصة '

أعلنت شركة "بريزينتيشن" الراعي الرسمي لاتحاد كرة القدم المصري عن تقديم أتوبيسات خاصة لأندية المصري، الإسماعيلي والاتحاد السكندري.

وأكد حساب الشركة الرسمي على موقع "تويتر" على إبلاغهم للأندية الثلاثة بشكل رسمي، بأن الأتوبيسات أصبحت جاهزة كي يتسلموها، وأن الأندية ستعاينها أولا للتأكد من مطابقتها للمواصفات التي طلبوها، قبل أن ينهوا أوراقها.

ومن المتوقع أن تتسلم الأندية الثلاثة أتوبيساتها الخاصة بعد شهر من الأن، كأحد بنود عقد الرعاية المبرم معهم.

وكانت الشركة قد وفرت أتوبيسا خاصا لنادي الزمالك في الموسم الماضي، بسابقة هي الأولى في تاريخ الدوري المصري، قبل أن تتبعهم أندية الإسماعيلي، المصري والاتحاد هذا الموسم.

من جهة أخرى، كانت بعض المصادر قد أكدت أن الإسماعيلي ينوي مراجعة تعاقده مع الشركة بسبب عدم التزامها ببعض البنود. "طالع التفاصيل"

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