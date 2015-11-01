جمهور المصري يهاجم إنبي.. وصفحة النادي البترولي تعتذر

شن جمهور المصري هجوما قويا على نادي إنبي بسبب صورة نشرتها صفحة النادي البترولي الرسمية عقب المباراة التي جمعتهما مساء السبت.

إنبي فاز على المصري بهدفين مقابل هدف بأقدام صلاح عاشور ووائل فراج، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

صفحة إنبي عقب اللقاء كتبت: "نعم ليس لدينا جمهور ولكن نستطيع التغلب عليكم جميعا ويكفيكم شرف المحاولة أمام البطل".

نعم ليس لدينا جمهور ولكن نستطيع التغلب عليكم جميعا ويكفيكم شرف المحاوله أمام البطل.Yes we do not have an audience, but we can overcome all of you and enough about honor attempt in front of the hero. Posted by Enppi SC on Saturday, October 31, 2015

صورة صفحة إنبي أثارت جماهير المصري التي هاجمت النادي البترولي في التعليقات، ما دفع الصفحة لتقديم اعتذار للمصري عن ما بدر منها، مؤكدة احترامها للنادي البورسعيدي.