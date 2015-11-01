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أرقام في الجول – ماذا قدم جدو أمام الزمالك

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محمد ناجي "جدو" يتحرك كثيرا ويبدو نشطا وإن لم ينتج عن ذلك الكثير. هكذا ظهر في مباراة فريقه الإنتاج الحربي والزمالك.

يقدم FilGoal.com إحصائيات خاصة بجدو نجم الإنتاج الحربي الحالي والأهلي السابق، وذلك في مباراة فريقه والزمالك بالجولة الثالثة من الدوري المصري.

لعب جدو 90 دقيقة وشارك في خسارة الإنتاج بصعوبة أمام الزمالك.

ماذا قدم جدو؟

جدو تسلم الكرة من رفاقه 29 مرة. حولها إلى 26 تمريرة منها 20 وصلوا لزميل له بشكل دقيق والباقي كان طائشا.

هذه المعدلات متوسطة جدا.

وهناك معدلات أضعف بالنظر إلى أن جدو لم يصوب على مرمى الزمالك وفشل في مراوغة مدافعي الفريق الأبيض.

Gedo

الميزة

لكن المميز فيما قدمه جدو كان أماكن تحركه في أرض الملعب.

جدو كان يتحرك في كل مكان تقريبا. تسلم الكرة 12 مرة في عمق الملعب، و7 ناحية اليمين و4 في جهة اليسار.

باقي الكرات التي تسلمها جدو كانت في نصف ملعب الإنتاج الحربي وهو يعين فريقه على بناء الهجمات من تحت ضغط الزمالك.

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