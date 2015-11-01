أرقام في الجول - محمد عادل جمعة الظهير المتطور مع الزمالك

لايزال الزمالك يحاول حل مشكلة الظهير الأيسر، ويقدم محمد عادل جمعة ما يبشر بأن جوزفالدو فيريرا المدير الفني وجد من يضع فيه ثقته بعد حمادة طلبة.

شارك محمد عادل جمعة أساسيا للمباراة الثانية على التوالي، في الفوز على الإنتاج الحربي 2-1 في الجولة الثالثة من الدوري.

وتظهر الأرقام تطورا في أداء عادل جمعة، بعد المشاركة في التعادل مع أسوان سلبيا في الجولة الثانية.

هجوميا، الخطورة الأولى للزمالك في مواجهة الإنتاج كانت عن طريق عادل جمعة، الذي أطلق تسديدة قوية "كرباج" من خارج منطقة الجزاء. تصدى لها أمير عبد الحميد بصعوبة.

وأرسل ظهير الزمالك 3 عرضيات خلال المباراة، كانت واحدة منهم في طريقها لإسلام جمال في مواجهة أمير عبد الحميد مباشرة. ولكن أبعدها محمود رزق في اللحظة الأخيرة.

بزيادة عرضية واحدة عن ما قدمه في مباراة أسوان.

واستلم عادل جمعة الكرة من زملائه 40 مرة خلال المباراة، وخسر واحدة منهم فقط تحت الضغط. وبلغت نسبة تمريراته الصحيحة 76%.

وكان معروف يوسف أكثر من مرر له عادل جمعة الكرة في 13 مناسبة، ثم طارق حامد الذي استلم 10 تمريرات من طارق حامد.

دفاعيا أيضا قدم عادل جمعة مباراة جيدة، فتدخل لإيقاف هجمات الإنتاج 7 مرات، واستخلص الكرة في 3 مناسبات أخرى.