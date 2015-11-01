فتح مقبرة «توت عنخ آمون» للأجانب والمصريين مجانًا باحتفالات عيد الأقصر القومي

وافق الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الدولة للآثار، على فتح مقبرة “توت عنخ آمون” أمام السياح الأجانب والمصريين مجانًا خلال الاحتفال بعيد الأقصر القومي.

وقال الدكتور مصطفى وزيري، مدير عام آثار الأقصر، إن المقبرة قد تم إعادة افتتاحها اليوم “الأحد”، وذلك بعد إغلاق دام شهرًا كاملًا بسبب أعمال الصيانة التي أجراها معهد “بول جيتي” الأمريكي، حيث تضمنت الصيانة تغيير الأرضيات الخشبية بالمقبرة من الداخل، وأيضًا إقامة أرضيات بالخارج، إضافةً إلى تغيير نظام التهوية، لتحسين درجة الحرارة والرطوبة داخل المقبرة، فضلًا عن نقل مومياء الملك “توت عنخ آمون” من موقعها إلى إحدى حجرات المقبرة الجانبية حفاظًا على المومياء.

وأوضح “وزيري”، أن إعادة افتتاح المقبرة اليوم يوافق الذكرى الـ 93 على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون على يد عالم الآثار البريطاني “هيوارد كارتر” عام 1922م، كما تحتفل محافظة الأقصر في هذا اليوم لأول مرة هذا العام، بعيدها القومي، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديل موعد الاحتفال من يوم 9 ديسمبر إلى يوم 4 نوفمبر من كل عام، ليوافق ذكرى اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون، والذي يعد أكبر حدث أثري في التاريخ المعاصر.