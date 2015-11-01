أصالة تشارك بفعاليات البرايم الرابع من «ستار أكاديمي»

كتبت : إنجي لطفي

تحيي الفنانة السورية أصالة نصري ،حفل البرايم الرابع، من برنامج المسابقات الأشهر “ستار أكاديمي”، المذاع على فضائية “سي بي سي”، وذلك يوم الجمعة المقبلة، في تمام التاسعة مساءا.

وتغني أصالة في الحفل العديد من أشهر أغنياتها، والتي نالت اعجاب محبيها، خاصة ألبومها الأخير “60 دقيقة حياة”، الذي حصل على نسبة مشاهدة واستماع عالية، كما تشارك الفنانة طلاب البرنامج الغناء على مسرح “ستار أكاديمي”.

كان الفنان وائل كفوري،قد أحيا البرايم الأول من البرنامج، فيما أحيا محمد حماقي البرايم الثاني، وأحيا نجم المغرب سعد لمجرد الحفل الثالث، وتنضم المطربة أصالة لإحياء البرايم الرابع.

البرنامج تقدمه الاعلامية اللبنانية هيلدا خليفة، ويعد البرنامج من اضخم برامج المسابقات الغنائية الأشهر في العالم والأقوى في الوطن العربي وكان النجم محمد حماقي ضيف البرنامج الاسبوع الماضي.