ضبط عاطل بحوزته 3 طرب حشيش و600 قرص مخدر بكفر الزيات

تمكن الرائد هادى سالم رئيس مباحث مركز كفر الزيات والقوة المرافقة له من ضبط عاطل مقيم قرية كفور بلشاى وبحوزته 3 فرش حشيش تزن 750 جراما و600 قرص مخدر بقصد الاتجار.

وكان اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية تلقى إخطارا من العقيد سيد عبد العزيز رئيس فرع البحث الجنائى بكفر الزيات وبسيون بتمكن رئيس مباحث مركز كفر الزيات والقوة المرافقة له من ضبط المتهم محمد أ ع ال 26 سنة عاطل وبحوزته (3 طرب حشيش تزن 750 جراما و600 قرص مخدر ومطواة بقصد الاتجار ومبلغ 975 جنيها من متحصلات البيع)، تحرر المحضر رقم 50680 جنايات كفر الزيات، تم إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية وتولت النيابة العامة التحقيق.