تأجيل محاكمة 92 إخوانيا متهمين بالتحريض على العنف فى سوهاج لـ2 فبراير

قررت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز تأجيل محاكمة 92 إخوانيا بينهم 29 محبوسين إلى جلسة 2 فبراير المقبل لسماع مرافعة الدفاع، وذلك لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية.

تعود أحداث القضية، إلى عام 2015 بدائرة مركز جرجا، عندما اتهمت النيابة العامة المتهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، وتنظيم المسيرات بغرض العصيان المدنى، وتكدير الأمن العام والتحريض على العنف والقيام بمظاهرات بدون تصريح، وتمت إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.