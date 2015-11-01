أخبار عاجلة

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الميزان السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سورية "خطوة حمقاء" -
مدفيديف: نحن على شفا صراع عسكري مع الولايات المتحدة -
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر اختيار القاضي جورساتش لعضوية المحكمة العليا -
ترامب يشيد "بتقدم هائل" في المحادثات مع الرئيس الصيني -
التعليم تكرم الفائزين في مسابقة "اللغة العربية الفصحى" -
وزير قطاع الأعمال يعود إلى مصر بعد جراحة ناجحة في ألمانيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تأجيل محاكمة 92 إخوانيا متهمين بالتحريض على العنف فى سوهاج لـ2 فبراير

Google+ Print
تأجيل محاكمة 92 إخوانيا متهمين بالتحريض على العنف فى سوهاج لـ2 فبراير تأجيل محاكمة 92 إخوانيا متهمين بالتحريض على العنف فى سوهاج لـ2 فبراير
قررت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز تأجيل محاكمة 92 إخوانيا بينهم 29 محبوسين إلى جلسة 2 فبراير المقبل لسماع مرافعة الدفاع، وذلك لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية.

تعود أحداث القضية، إلى عام 2015 بدائرة مركز جرجا، عندما اتهمت النيابة العامة المتهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، وتنظيم المسيرات بغرض العصيان المدنى، وتكدير الأمن العام والتحريض على العنف والقيام بمظاهرات بدون تصريح، وتمت إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365