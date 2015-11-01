أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة -
حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الميزان السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سورية "خطوة حمقاء" -
مدفيديف: نحن على شفا صراع عسكري مع الولايات المتحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

التحقيق مع 30 شخصا بالبرلس عقب إحباط محاولتهم الهجرة غير الشرعية

Google+ Print
التحقيق مع 30 شخصا بالبرلس عقب إحباط محاولتهم الهجرة غير الشرعية التحقيق مع 30 شخصا بالبرلس عقب إحباط محاولتهم الهجرة غير الشرعية
بدأت نيابة البرلس التحقيق مع 30 شخصا من محافظات متعددة، لمحاولتهم الهجرة غير الشرعية عبر سواحل البرلس المطلة على مياه البحر المتوسط بكفر الشيخ.

وكانت قوات حرس الحدود تمكنت من إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ 30 شخصا من محافظات مصرية مختلفة قبل استقلالهم مركب صيد قبالة قرية السيد البدوى التابعة لمركز البرلس المطلة على سواحل البحر المتوسط محافظة كفر الشيخ، عقب تلقيها معلومات بوجود عدد من الأشخاص قادمين من عدد من محافظات مصرية يعتزمون الهجرة غير الشرعية عبر إحدى قرى البرلس المطلة على ساحل البحر المتوسط وتم وضع أكمنة وألقى القبض على الراغبين في الهجرة غير الشرعية قبل استقلالهم مركب صيد وحاول بعض الشباب الهرب إلا أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض عليهم وتحرر المحضر اللازم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365