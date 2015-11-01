التحقيق مع 30 شخصا بالبرلس عقب إحباط محاولتهم الهجرة غير الشرعية

بدأت نيابة البرلس التحقيق مع 30 شخصا من محافظات متعددة، لمحاولتهم الهجرة غير الشرعية عبر سواحل البرلس المطلة على مياه البحر المتوسط بكفر الشيخ.

وكانت قوات حرس الحدود تمكنت من إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ 30 شخصا من محافظات مصرية مختلفة قبل استقلالهم مركب صيد قبالة قرية السيد البدوى التابعة لمركز البرلس المطلة على سواحل البحر المتوسط محافظة كفر الشيخ، عقب تلقيها معلومات بوجود عدد من الأشخاص قادمين من عدد من محافظات مصرية يعتزمون الهجرة غير الشرعية عبر إحدى قرى البرلس المطلة على ساحل البحر المتوسط وتم وضع أكمنة وألقى القبض على الراغبين في الهجرة غير الشرعية قبل استقلالهم مركب صيد وحاول بعض الشباب الهرب إلا أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض عليهم وتحرر المحضر اللازم.